Les jeunes sont de plus en plus nombreux à dire «ciao» à leur employeur

On pensait que le phénomène de la « grande démission », qui voit se multiplier les départs volontaires des travailleurs de leur entreprise, épargnait quelque peu la Belgique. Toute la Belgique ? Non. Selon le groupe de services RH Arcerta, qui s’appuie sur les données « issues de plus de 30.000 employeurs », les départs volontaires se répandent parmi les plus jeunes recrues.

Quelque 11 % de tous les contrats de travail des jeunes de moins de 25 ans ont déjà été rompus cette année, selon l’organisme qui affirme que c’est plus du double (+ 136 %) par rapport à l’année dernière et près du triple (+ 181 %) par rapport à la période précédant la crise du coronavirus. Près de la moitié des départs (47 %) surviennent à l’initiative du travailleur et 36 % des contrats sont rompus d’un commun accord, seuls 17 % étant donc le fait d’un licenciement.