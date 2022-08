Bruxelles: un incendie dans le métro

En vous déplaçant en métro dans Bruxelles ce mardi soir, vous vous êtes peut-être heurtés à quelques difficultés. Et pour cause, aux alentours de 20h30 les métros ne circulaient plus entre les stations Elisabeth et Hôtel des Monnaies ; la ligne 6 ayant été affectée par un début d’incendie.

La station Madou a également été évacuée plus tôt dans la soirée. D’après le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw, « un dégagement de fumée en dessous d’une rame » serait à l’origine du signalement.

Un retour à la normale a été annoncé à 23 heures par la Stib.