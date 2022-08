Mercato: Abdel Al Badaoui (Ex-Waasland et Seraing) signe à Al Kharitiyat au Qatar

Actif lors de la seconde partie de la défunte saison du côté de Waasland Beveren, Abdel Al Badaoui vient de donner son accord pour rejoindre la formation fraîchement descendue en deuxième division qatari. « C’est un défi que j’ai envie de me lancer, pour voir une autre approche du jeu », souligne l’ancien sociétaire de Seraing. « Je ne me retrouvais plus dans le football européen et l’expérience que j’apprête à vivre s’annonce géniale. J’ai toujours fonctionné au feeling et j’ai de suite eu envie de répondre oui à la proposition faite par mes nouvelles couleurs. Je me réjouis de débuter le championnat et de traverser le pays qui va bientôt accueillir la Coupe du Monde ».