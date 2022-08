Israël dévoile les vestiges d’une demeure luxueuse datant de 1.200 ans (photos)

Dans le cadre de l’expansion de la ville de Rahat, des archéologues ont découvert les vestiges d’une demeure, faite en partie d’un sol de marbre et de murs recouverts de fresques, mais surtout de voûtes « souterraines uniques et impressionnantes, qui sont des preuves des moyens des propriétaires », d’après l’Autorité israélienne des Antiquités (AIA).

Le désert du Néguev, dans le sud d'Israël, le 23 août 2022. - Des archéologues israéliens ont dévoilé un manoir vieux de 1 200 ans, élargissant ainsi les connaissances sur la région désertique du sud où une mosquée a récemment été découverte. - AFP

« Nous avons découvert une très grande villa. Elle est dotée d’une tour, d’un système d’eau et de plusieurs pièces. Il y avait des peintures murales », a déclaré à l’AFP le Dr Noé D. Michael, directeur des fouilles à l’AIA.

« Un riche propriétaire a peut-être vécu sur le domaine, surplombant des fermes dans le nord du Néguev », selon les archéologues, qui estiment que les ruines datent du VIII-IXè siècles, soit au début de l’ère islamique. « Nous supposons que celui qui vivait ici était un dirigeant local », a ajouté M. Michael.

Des sites préservés

« Cette propriété luxueuse » est la « première du genre dans le Néguev », a estimé dans un communiqué l’AIA, soulignant la présence d’une profonde citerne et de voûtes à 5,5 m en dessous de la cour intérieure de la propriété et hautes de 2,5 m. « Les voûtes ont été soigneusement construites et menaient probablement vers d’autres espaces souterrains complexes qui n’ont pas encore été découverts », ont expliqué les archéologues en charge des fouilles sur ce site qui doit ouvrir au public jeudi.