Guerre en Ukraine: notre monde soudain, comme explosé

Six mois après l’invasion russe, tout a changé.

Il y a eu un avant et il y aura un après, mais personne ne peut dire quand il arrivera, de quoi il sera fait et à quel point d’équilibre le monde d’alors se restabilisera. Mais après six mois, une chose est certaine : nous serons au nombre des victimes. Oui, nous serons aussi parmi les « sinistrés » alors que nous sommes éloignés de la ligne de front, que nous ne voyons les combats que par images interposées, que nos proches n’ont pas été tués par des tirs d’obus ou des bombes.