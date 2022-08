Bruxelles: un des plus célèbres cafés de la ville fait faillite

Le café « La Fleur en Papier Doré », situé rue des Alexiens à Bruxelles, pas loin du Mont des Arts, est en faillite. Il s’agit de l’un des cafés les plus authentiques et les plus célèbres du centre-ville.

Les fondateurs ont mis fin à leurs activités après 16 ans. Ils ont été profondément touchés par la crise du coronavirus et par la guerre en Ukraine, entre autres. L’année dernière, les responsables avaient organisé une collecte de fonds et avaient récupéré environ seize mille euros. Une collecte qui n’a finalement pas été suffisante pour couvrir tous les coûts.