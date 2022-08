Aleksandar Mitrovic loupe une frappe à l’entraînement et fracasse le pare-brise d’un équipier (photo)

Aleksandar Mitrovic fait un début de saison tonitruant en Angleterre sous le maillot de Fulham, avec trois buts inscrits en trois matches. Plutôt précis dans ses frappes sur les pelouses de Premier League, il lui arrive de mal ajuster ses tirs à l’entraînement. L’un de ses coéquipiers peut en témoigner.

Il y a quelques semaines, l’une des frappes de Mitrovic a complètement manqué sa cible et le ballon a fini sa course… sur le pare-brise de la voiture de Tom Cairney. « C’est vrai que j’ai cassé le pare-brise de Tom mais ce n’était pas fait exprès. Sa voiture était derrière le but lorsque nous terminions l’entraînement. J’ai raté un tir et le ballon est passé par-dessus la clôture. Il a heurté le pare-brise et l’a cassé », raconte l’attaquant serbe dans un entretien pour SoccerAM.