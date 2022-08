Des nouveautés sur le réseau TEC dès septembre

La TEC s’adapte à la rentrée des classes et au nouveau rythme scolaire. Vous pouvez retrouver les changements et nouveautés du réseau ci-dessous.

Avec la rentrée des classes et le nouveau rythme scolaire de sept semaines de cours suivies de deux semaines de vacances, la TEC tient à rassurer les élèves et modifie son réseau. Certaines lignes vont être créées et d’autres adaptées pour les voyageurs. Découvrez les principaux changements et nouveautés ici.

Des lignes Express

En septembre, ce sont 28 lignes Express qui permettront aux Wallons de relier rapidement une ville wallonne à une autre, selon un communiqué de la TEC. Pour plus d’informations sur le tracé de ces lignes, leurs horaires et leurs prix, c’est par ici.