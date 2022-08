Bruxelles: de gros travaux en perspective dans le centre de la ville

La Stib a introduit une demande de permis pour déplacer l’arrêt de tram du Petit Sablon, selon les informations de la Dernière Heure . Une zone partagée tram-voiture va être construite et les voies seront renouvelées. La Stib justifie sa demande par le fait que des réparations temporaires avaient déjà été réalisées dans cette rue en 2021. Mais ces interventions ne seront bientôt plus suffisantes, et un renouvellement total de l’axe devient nécessaire.

Ce chantier devra se dérouler entre plusieurs phases, entre fin 2022 et début 2024.