Décès de la chanteuse Bébé Suong, après un ultime enregistrement

Carrière internationale

Au cours de sa carrière internationale de chanteuse et chef d’orchestre, Bébé Suong s’est produite dans les casinos de Knokke et de Dunkerque, à l’hôtel Hilton de Bruxelles, dans divers clubs de jazz bruxellois et anversois. L’artiste a également effectué des tournées à l’étranger, au Congo belge notamment, à l’époque pour la Sabena. Elle a aussi foulé les scènes de plusieurs festivals en Wallonie, à Comblain-la-Tour, Huy et Namur.

Entre autres prix et reconnaissances diverses, Bébé Suong a obtenu un disque d’or pour ses titres «Rio de Janeiro», cinquième au hit-parade en 1955, et «Nana».

Plus récemment, à l’occasion de son 85e anniversaire, Bébé Suong a enregistré un album illustrant sa carrière artistique, dans lequel elle a inclus une interprétation en hommage à l’harmoniciste bruxellois Toots Thielemans, décédé en 2016.

Un dernier enregistrement

Quelques heures avant de s’éteindre, mardi soir, Bébe Suong avait finalisé une version personnalisée inédite de «L’Hymne à l’amour» d’Édith Piaf, enregistrée lors de la pandémie avec le guitariste gantois Peter Hertmans, le pianiste gantois Tars Lootens, le contrebassiste bruxellois Jean-Louis Rassinfosse et le percussionniste Jean-Luc Van Lommel, également son époux.