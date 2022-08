Passagers coincés dans le tunnel sous la Manche: «C’était terrifiant, comme un film catastrophe»

En raison d’une alarme à bord d’une navette, des passagers de l’Eurotunnel entre la France et l’Angleterre ont dû être évacués ce mardi. Cet incident a provoqué des heures de perturbations.

Des passagers de l’Eurotunnel entre la France et l’Angleterre ont dû évacuer par un tunnel de service mardi soir en raison d’une alarme à bord d’une navette ayant provoqué des heures de perturbations, a indiqué l’opérateur de la liaison.

L’incident a été déclenché par une « alarme à bord d’une navette », a affirmé mercredi matin à l’AFP John Keefe, directeur des Affaires publiques du groupe Getlink, qui exploite le tunnel sous la Manche. « La navette a été amenée à un arrêt contrôlé et inspectée. Par mesure de précaution, pour leur sécurité et leur confort, nous avons transféré les passagers à bord vers une autre navette, via le tunnel de service », a-t-il poursuivi.