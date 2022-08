Migration: dès lundi, l’enregistrement des demandes ne se fera plus au Petit-Château

L’enregistrement des demandes de protection internationale n’aura plus lieu au Petit-Château, à partir de lundi, a indiqué mercredi matin la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Nicole De Moor (CD&V), interrogée par la VRT dans l’émission radio De Ochtend. L’enregistrement des demandes déménagera vers les bureaux de l’Office des étrangers non loin de la Tour des Finances.

L’annonce suit la concertation, mardi soir, entre la secrétaire d’Etat et la direction de Fedasil, qui gère le centre d’arrivée « Petit-Château ».