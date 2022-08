Enseignement: comment le management est appelé à devenir un ersatz de pédagogie

Cependant, si on se donne la peine d’analyser le plan d’action prévu, on ne peut que se rendre compte qu’il ne s’agit, somme toute, que d’un système de contrôle des équipes éducatives et d’évaluation des résultats, mais en aucune manière d’une stratégie pédagogique proprement dite définissant les moyens d’atteindre les objectifs visés. Il faut bien noter que si, par l’instauration des plans de pilotage, la Fédération Wallonie-Bruxelles accroît la pression administrative sur les équipes éducatives, la stratégie mise en place lui donne l’occasion de se dégager de toute responsabilité en cas de faillite du système et elle permet ainsi d’éluder toute remise en cause, toute analyse critique de la situation structurelle de notre enseignement.

Le document par lequel chaque établissement décrit les stratégies qu'il met en place pour atteindre ses objectifs est baptisé « plan de pilotage ». Il s'agit donc d'un contrat (mais peut-on vraiment parler de contrat dans la mesure où il est établi sous la contrainte ?) établi entre l'école et un représentant de l'autorité publique appelé « délégué aux contrats d'objectifs » (DCO). Tous les 3 ans, ledit délégué se rend sur place et examine la situation de l'établissement et les stratégies qu'il a mises en œuvre afin d'évaluer les progrès effectivement réalisés par ce dernier.

Transfert de responsabilité

Dans l'optique des plans de pilotages, les enseignants ne seront que des exécutants mais aussi ceux qui, en cas de problème, se verront reprocher un manque de compétence ou une mauvaise volonté. En effet, dans les cas extrêmes, des mesures spéciales sont même prévues pour les écoles qui montreraient « une incapacité ou une mauvaise volonté manifeste pour mettre en œuvre le plan de pilotage ou certains de ses objectifs ». Si le Pacte d'excellence affiche clairement l'importance accordée à la distribution des responsabilités, il s'agit bien sûr toujours et exclusivement de la responsabilisation des équipes éducatives et des directions, comme le laissent clairement entendre ces quelques lignes, extraites de la page 102 du Projet d'avis numéro 3 du Pacte : « L'amélioration des résultats de notre système scolaire, que ce soit en termes d'efficacité ou d'équité nécessite un renforcement de la responsabilisation des acteurs de l'enseignement par rapport à ces résultats » (les italiques sont de moi). Le fait, pourtant avéré, que les difficultés rencontrées par les élèves sont de nature multifactorielle et qu'il est par conséquent important d'essayer d'en identifier les causes, n'est même pas mentionné.

Aucune réflexion d’ordre pédagogique

Manifestement, le point de vue qui a présidé à l'adoption de ce projet d'imposer aux écoles des plans de pilotage, c'est celui qui consiste à assimiler la gestion des écoles à celles des entreprises. Mais une action managériale n'est en rien comparable à une action pédagogique ! Et il faut bien reconnaître que rien, dans la réforme en cours, ne semble apporter une quelconque réflexion d'ordre pédagogique et qui pourrait être utile aux enseignants.

On ne peut que sourire à la lecture des objectifs principaux qui sont suggérés aux écoles pour les aider dans la conception de leurs plans de pilotage : « améliorer significativement les savoirs et compétences des élèves, augmenter la part des jeunes diplômés de l’enseignement secondaire supérieur, réduire progressivement le redoublement et le décrochage… ». Mais les enseignants ne visent-ils pas tous ces objectifs depuis la nuit des temps ? Ont-ils vraiment eu besoin d’attendre qu’on leur impose des plans de pilotage pour réaliser enfin quelles étaient les finalités de leur métier ? Si le Pacte a la prétention de nous prodiguer l’excellence, on aurait aimé qu’il nous offre au moins une piste qui soit de nature véritablement pédagogique, éclairée de recherches et d’expériences menées sur le terrain. Au lieu de cela, la voie qui a été choisie est celle de la mise en place d’une sophistiquée gestion managériale, génératrice d’une concurrence malsaine entre les établissements scolaires et destinée à nourrir l’illusion que l’organisation et la distribution des responsabilités peuvent à elles seules assurer la réussite des élèves et remplacer ce qu’il est convenu d’appeler l’art de bien enseigner. De fait, le Pacte pour un enseignement d’excellence, avec ses nombreuses promesses et surtout ses recommandations à l’adresse des établissements scolaires, n’est pas à proprement parler le résultat d’une réflexion approfondie sur les diverses pratiques en matière d’enseignement et la comparaison de leurs respectives efficacités. Tout au plus, ce projet se contente-t-il d’instaurer dans les écoles une politique de reddition des comptes dans l’espoir que la peur des sanctions, en cas de mauvais résultats des élèves, sera le principal moteur du changement.