Pavel Filatyev, soldat russe en fuite, publie son récit de la guerre: «L’armée ne fait que détruire des vies»

Manipulation militaire

Dans une interview avec CNN, l’ancien soldat a expliqué que « les raisons que notre gouvernement essaie de nous donner sont floues. Que tout cela n’est qu’un mensonge. » Il affirme avoir compris que « nous étions entraînés dans un conflit grave où nous ne faisons que détruire des villes et ne libérons personne ». Selon Palev Filatyev, cette prise de conscience a fortement influencé le moral des troupes russes.

De faux prétextes avaient également été utilisés, afin de grossir les lignes de l’armée russe. L’ex-soldat a affirmé que son unité, basée en Crimée et envoyée à Kherson au début du conflit, n’avait pas été équipée de la meilleure des manières. Beaucoup de soldats manquaient de nourriture, d’eau voire même de sacs de couchage. « Les troupes ne recevaient que peu d’explications sur l’invasion de l’Ukraine. » indique-t-il.

Il raconte également la façon dont il a été blessé et évacué en raison d’une infection oculaire. C’est à ce moment-là qu’il prend conscience du fait que cette guerre ne se justifie pas. « Je n’ai pas peur de participer à une guerre, mais nous, les Russes, ne sommes pas convaincus que ce que nous faisons est juste », a-t-il déclaré au Guardian. « Près de Mykolaïv, nous étions constamment sous le feu de l’artillerie. À ce moment-là, je me demandais déjà pourquoi nous avions besoin de cette guerre. » Puis il s’est fait une promesse : « Mon Dieu, si je survis à ça, je ferai tout ce que je peux pour l’arrêter. »

« J’ai peut-être agi bêtement »

Il refuse alors de participer à l’invasion plus longtemps. « Je ne peux plus me taire, même si je sais que je ne changerai probablement rien et que j’ai peut-être agi bêtement en m’attirant de tels ennuis », déclare Palev Filatyev. Le soldat fait alors une déclaration forte, affirmant que l’armée ne fait que « détruire des vies paisibles » et se sent victime de la propagande russe : « Je n’ai pas vu de nazis, comme le prétend la Russie. Et aucun Ukrainien ne m’a accueilli les bras ouverts. A la télévision russe, on nous répète constamment que nous sommes là pour libérer l’Ukraine ».

« La plupart des soldats sont mécontents de ce qu’il se passe en Ukraine »

Des extraits de son journal de guerre ont été publiés par la presse indépendante russe – de plus en plus rare – tandis qu’il a également accordé une interview à la chaîne de télévision indépendante en langue russe TV Rain, lit-on encore sur le site du quotidien britannique. La plupart des soldats sont mécontents de ce qui se passe en Ukraine, estime Filatyev.