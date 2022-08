Un homme infecté par la variole du singe, le covid et le VIH en même temps

Des scientifiques ont récemment publié un rapport qui affirme l’existence d’un premier cas de co-infection, par différents virus. Un homme a été infecté par le virus de la variole du singe, le covid et le VIH simultanément.

Le patient est un Italien de 36 ans, qui a été infecté lors d’un séjour en Espagne en juin dernier. Selon Sudinfo, l’homme aurait eu des rapports sexuels non protégés et aurait développé de la fièvre, des maux de gorge, des maux de tête, de la fatigue et une hypertrophie des ganglions lymphatiques à son retour. Il a ensuite été testé positif au covid.

Suite à ce test, d’importantes éruptions cutanées sont apparues sur son visage, ainsi que sur d’autres parties de son corps. Les examens effectués par les services d’urgence ont confirmé l’infection du virus de la variole du singe mais aussi du VIH. L’homme a pu rentrer chez lui après cinq jours, les symptômes ayant majoritairement disparu.