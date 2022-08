«A 4 ans déjà, je voulais absolument une poupée africaine»

Cela a-t-il été difficile d’être crédible comme athlète blanche dans des disciplines dominées par des athlètes de couleur ?

On a appris à me connaître et me respecter, mais cela a pris du temps. Au début, certaines Américaines et Jamaïquaines ne me disaient jamais bonjour, même quand on était à deux dans un ascenseur ! C’était leur discipline et elles se demandaient ce que je faisais sur leur terrain. Même chose pour notre équipe de relais : on venait d’un petit pays mais plus tard, on a été reconnues.

Vous êtes mariée à un ancien athlète d’origine congolaise, vos quatre enfants sont métisses : c’est difficile pour eux ?