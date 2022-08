Fêtes de Wallonie de Namur: le DJ Bob Sinclar en tête d’affiche Le DJ Bob Sinclar est en tête d’affiche des Fêtes de Wallonie à venir à Namur, le 15 septembre prochain. Le programme des festivités a été dévoilé ce mercredi mardi, dont cette soirée est consacrée aux DJ.

Le DJ Bob Sinclar en mai 2022 - Belga Images

Par Belga Publié le 24/08/2022 à 12:55 Temps de lecture: 3 min

La Ville de Namur et ses différentes partenaires ont dévoilé mercredi matin le programme des Fêtes de Wallonie 2022. Bob Sinlar animera la soirée du jeudi 15 septembre et Benabar sera en concert le samedi. Après deux années marquées par la pandémie, c’est le grand retour de toutes les animations et des rendez-vous folkloriques, mais sans ambulant et sans invité d’honneur. La Ville de Namur et ses différentes partenaires ont dévoilé mercredi matin le programme des Fêtes de Wallonie 2022. Bob Sinlar animera la soirée du jeudi 15 septembre et Benabar sera en concert le samedi. Après deux années marquées par la pandémie, c’est le grand retour de toutes les animations et des rendez-vous folkloriques, mais sans ambulant et sans invité d’honneur.

Les Fêtes de Wallonie débuteront officiellement le samedi 10 septembre, avec la Route des Plaques et le Marché Do Bia Bouquet, ont annoncé mercredi la Ville et ses partenaires, dont le Comité Central de Wallonie (CCW) et le Collège des Comités de Quartiers Namurois (CCQN). Le moment fort des festivités se déroulera du 15 au 19 septembre, avec notamment les concerts organisés par la RTBF. Sur la place Saint-Aubain, le jeudi 15 sera consacré aux DJ’s, avec DJ Bardy, les Loulou Players, Calumny et Bob Sinclar. La soirée du vendredi fera la part belle aux groupes de reprises avec Envole Moi, Attitude et Mister Cover. Samedi, Ykons sera suivi de Claire Laffut et Benabar. Folklore, mémoire, tradition et identité wallonne seront aussi et surtout au rendez-vous. L’hommage à François Bovesse se déroulera lundi 12 au Palais provincial. La Gaillarde d’argent sera remise à Mariette Delahaut le mercredi 14 et la cérémonie sera suivie d’un cabaret wallon animé par Vincent Pagé. Retour des animations Les animations seront aussi de retour sur la place d’Armes, avec l’ouverture du restaurant «Namur Li Glote» le vendredi 16 et un petit-déjeuner consacré aux seniors le lendemain. La messe en wallon se déroulera le lundi 19 dans l’église Saint-Loup. La place Saint-Aubain vibrera aux rythmes des concerts mais aussi des spectacles de folklore et des animations. Les Walloniades sont programmées le samedi. Le dimanche, les spectateurs pourront assister à l’incontournable joute des échasseurs ainsi qu’à la toute première joute féminine de l’histoire. Du côté de la Confluence, des joutes nautiques et d’autres animations seront proposées.