Le covid ne fait plus de vague, mais tue toujours en silence

Sur les six premiers mois de 2022, l’Union européenne affiche un bilan de près de 140.000 morts en plus que la normale. Même si le variant omicron est moins virulent, il plombe toujours les statistiques de décès. La Belgique est l’un des pays les plus épargnés.

Fini le temps où chaque bulletin d’information démarrait par le nombre de décès covid. Les gestes barrière ont (presque) totalement disparu, les festivals d’été ont pu avoir lieu « comme à la belle époque », les règles de quarantaine sont plus floues que jamais dans nos esprits. Mieux : l’institut Sciensano – en charge des statistiques covid nationales – ne publie même plus de bilan quotidien, et se contente d’un petit topo deux fois par semaine. La Belgique vient d’ailleurs de traverser une septième vague sans que cela ne suscite d’émotion particulière. Tout cela semble indiquer que depuis l’ère omicron et ses sous-variants – très contagieux mais moins virulents – on a véritablement basculé dans la phase du « vivre avec ».