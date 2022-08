Là où passent les faisans, trépassent reptiles et lézards

Selon deux chercheurs belges, les lâchers massifs de faisans d’élevage destinés à la chasse contribueraient à la disparition de reptiles et de lézards du site concerné.

Chaque année, en Belgique, des dizaines de milliers de faisans, mais aussi de perdrix ou de canards, nés et élevés en captivité, sont relâchés dans la nature afin de « reconstituer les stocks de gibier ». En clair, pour servir de cibles aux chasseurs. Combien ? Mystère et boule de gomme : personne ne dispose de chiffres. Mais une évaluation européenne datant de 2018 parlait de 115.000 faisans et près de 94.000 autres volatiles.

Sans parler du sort des animaux, certains s’inquiètent de la « pollution génétique » entraînée par cette pratique, de la compétition pour les ressources, de la propagation d’éventuelles maladies mais aussi d’impacts sur la flore, la végétation et les communautés d’arthropodes (araignées, cloportes, mille-pattes…).