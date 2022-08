Après le «papa poule», le «daddy cool»: comment être père dans les années 2020?

Jadis baptisés « chefs de famille », associés à l’image d’autorité et de virilité tout en étant souvent absents, les pères d’aujourd’hui doivent apprendre à survivre à la chute de l’empire patriarcal. Plus vulnérables, sensibles, ils sont davantage impliqués dans les tâches ménagères et l’éducation des enfants. Ont-ils vraiment changé ?

C’était au tournant des années 50 et 60. Le Petit Nicolas, de Sempé et Goscinny, débarquait dans toutes les chaumières de Belgique et de France. L’immense succès de cette série destinée à la jeunesse ne devait pas tout au seul talent de ses deux créateurs. C’est que Le Petit Nicolas saisissait à merveille l’air du temps. Une époque où le noyau familial se résumait en gros à une trinité : un enfant choyé, entouré de copains. Un Papa, qui travaillait « au bureau » pour ramener de l’argent et qu’il ne fallait surtout pas déranger quand il regagnait le foyer : il lisait alors paisiblement son journal, en fumant accessoirement la pipe. Une Maman câline et débordée, qui passait sa vie dans la cuisine, s’occupait de l’éducation de son fils, et portait en gros tout ce qui ne sortait pas de la maison.