Bugs sur Facebook: le problème est résolu, que s’est-il passé?

Les utilisateurs de Facebook se sont plaints sur les médias sociaux mercredi de leur fil d’actualité. Normalement, les utilisateurs voient les messages de leurs amis et les annonces sur les pages qu’ils suivent, par exemple celles des groupes et des entreprises. Entre les deux, il y a des publicités.

Les utilisateurs de Facebook voient à nouveau le fil d’actualité qu’ils ont toujours vu lorsqu’ils ouvrent l’application ou le site. Le problème de ce mercredi matin a été résolu. Selon la société mère Meta, « un changement de configuration a causé des problèmes dans le flux Facebook de certains utilisateurs. Nous avons corrigé le problème dès que possible et nous nous excusons pour ce désagrément. »

Mais mercredi matin, ils ont vu se succéder des messages d’inconnus et des pages qu’ils ne suivent pas. Le problème numérique a particulièrement touché les utilisateurs qui s’abonnent via Facebook à des groupes et artistes très populaires, tels que Coldplay, Taylor Swift ou Lady Gaga. Certains utilisateurs ne voyaient que les messages des fans dans leur flux.