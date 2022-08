Le coût de la non-réforme des pensions

La Belgique comptera un million de pensionnés supplémentaires en 2050. Plus on tarde à faire une réforme, plus le coût pour les jeunes générations augmente.

Carte blanche - Par Arno Baurin (F.R.S.-FNRS et UCLouvain) et Jean Hindriks (président Economics School of Louvain et Itinera)

Comme d’autres pays, la Belgique est confrontée à un défi démographique majeur pour son système de pension légale. Son financement repose sur un équilibre entre cotisants et pensionnés (les actifs financent les pensions des retraités). Le problème est que la Belgique devrait compter 250.000 pensionnés supplémentaires en 2027 et presque 1 million supplémentaire en 2050 pour une population en âge de travailler (18-66 ans) constante. Pour remédier à ce vieillissement, la Belgique vise à mettre plus de personnes au travail. Cela se matérialise dans les projections du coût du vieillissement qui reposent sur une hausse graduelle des taux d’emploi des femmes et des seniors. En particulier entre 2020 et le 2050, le taux d’emploi entre 60 et 65 ans passerait progressivement de 40 % à 66 %. Cette croissance de l’emploi reste néanmoins insuffisante pour absorber pleinement la hausse du nombre de pensionnés. Le taux de dépendance économique, qui représente le nombre de pensionnés par emploi, augmenterait de 34 % entre 2020 et 2050. (1)

Sortir du déni

Face à cette situation, notre gouvernement a trouvé un accord pour une réforme des pensions qui consiste à… augmenter les pensions (via le bonus pension, le relèvement des pensions des indépendants et de la pension minimum). Il semble évident qu’une véritable réforme des pensions se devra de maîtriser la croissance des dépenses de pension qui depuis une décennie augmentent deux fois plus vite que les cotisations ou le revenu national. (2) Une forme plus subtile de déni consiste à financer ce vieillissement par l’endettement (comme on le fait pour l’instant), ce qui revient à transférer la facture à nos enfants. À lire aussi Podcast – Réforme des pensions: 50 heures de négociation pour… ça?

Gradualisme et droits acquis

Une réforme est possible si elle est graduelle et si elle préserve les « droits acquis » (ou droits du passé). Les différentes options sont les suivantes : augmenter les cotisations, augmenter l’âge de la retraite/durée des carrières ou diminuer la pension moyenne. Les Belges sont déjà lourdement taxés et augmenter les cotisations est difficilement envisageable si l’on souhaite atteindre le taux d’emploi de 80 %. De même, augmenter l’âge de la pension/durée de carrière est assez difficile à réaliser et cela exige une réforme en profondeur de notre marché du travail et des fins de carrières. Il reste la possibilité pour faire face au nombre croissant de pensionnés de baisser graduellement les taux de remplacement (sans baisse nominale des pensions). (3)