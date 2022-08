Mathieu van der Poel retrouve la compétition à Overijse: «Je veux aller aux Mondiaux en tant que leader»

Le Néerlandais participe à la Course des Raisins pour ce qui est sa première sortie depuis son abandon au Tour de France.

Mathieu van der Poel effectuait mercredi sa rentrée en compétition à l’occasion de la Course des Raisins à Overijse. Le Néerlandais avait abandonné le 13 juillet dans la 11e étape du Tour de France hors forme et était absent des pelotons depuis.

« Après ma période de repos, j’ai besoin à nouveau de compétition. C’est pourquoi je suis au départ ici » a-t-il confié avant la course. « Et je veux savoir où j’en suis. J’ai fait beaucoup de fitness ces derniers temps. En une quinzaine de jours, j’ai renforcé l’essentiel. Je ne me suis pas encore entraîné de manière très intensive. J’essaie de changer cela maintenant en faisant des courses », a précisé Mathieu van der Poel.