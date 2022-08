Au Mexique, le rapport sur les disparus d’Ayotzinapa conclut à un «crime d’Etat»

Le dernier rapport d’enquête sur les 43 étudiants de l’école normale d’Ayotzinapa disparus en 2014 conclut à un « crime d’Etat » et a entraîné l’arrestation de l’ancien procureur général chargé de l’affaire : José Murillo Karam ainsi que 64 autres fonctionnaires de police et de l’armée.

Huit ans après la disparition des étudiants, la responsabilité de l’Etat et de fonctionnaires « au plus haut niveau du gouvernement », est enfin admise dans la disparition des 43 étudiants de l’école normale d’Ayotzinapa, dans le Sud du Mexique. L’ancien procureur général de la République chargé de l’enquête, José Murillo Karam, a été interpellé samedi à son domicile de Mexico. Quelques heures plus tard, 64 autres mandats d’arrêts ont été émis contre des fonctionnaires de police, de l’armée ou de la justice pour « délinquance organisée, disparition forcée, homicide et délits contre l’administration de la Justice ».