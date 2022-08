«La Nuit des chœurs» dans le cadre fantastique de l’abbaye de Villers

Vendredi 26 et samedi 27 à l’abbaye de Villers à Villers-la-Ville. Info et réservation : www.nuitdeschoeurs.be

Célèbre notamment pour les spectacles qu’elle propose l’été dans son cadre fantastique, l’abbaye de Villers-la-Ville accueillera aussi ces vendredi et samedi la Nuit des chœurs. Le principe est assez semblable : un spectacle construit sous la forme d’une promenade scénarisée à la rencontre de six formations vocales, mises en scène selon les lieux dans lesquels elles se produisent. Cette année, on y retrouvera notamment The Kingdom Choir, Natasha St-Pier et ses choristes ou encore le Chœur de la Royal Air Force.