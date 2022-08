«Ballon Bandit», «Carcasse»... : les cinq spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Ballon Bandit ***

Petit chapiteau, Silly

Avec quelques vinyles de David Bowie, un ballon d’hélium et beaucoup de magie, l’Inti Théâtre nous emmène flotter dans l’espace, rien que ça !! Sur les paroles cosmiques de Space Oddity, un danseur s’acoquine avec un ballon jaune. Un ballon qui bientôt prend vie, devient visage, se voit pousser bras et jambes, s’anime dans un tango enfiévré et se met même à parler. Un spectacle ultraludique, mais aussi extrêmement poétique, dont on ressort plus léger, presque en apesanteur. Dès 2,5 ans. Dans le cadre de Théâtre au vert.