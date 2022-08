Mars: des chercheurs belges font une découverte

Le groupe de recherche chimique Plasmant de l’université d’Anvers (UAntwerpen) a découvert que la composition de l’atmosphère de Mars peut être utilisée pour convertir le CO2 en oxygène et en CO. Elle pourrait également transformer l’azote en une bonne base d’engrais. Cette technologie serait utilisable pour le maintien de la vie et le transport sur Mars.

Les chercheurs ont mené leurs expériences avec un réacteur à plasma qu’ils ont fabriqué eux-mêmes. Le plasma est le quatrième état d’agrégation après le gaz, le solide et le liquide. Il est créé lorsque les molécules de gaz se divisent en particules chargées en ajoutant de l’énergie. Il peut être utilisé, par exemple, pour séparer le CO2 et l’azote et les convertir en nouvelles molécules.