Les villes cherchent à se mettre au vert

Les fortes chaleurs que connaît la Belgique depuis le début de l’été ont impacté tout le monde. Pourtant, les villes les subissent davantage. La bétonisation augmente la température, et le fait de vivre dans des appartements, souvent sans jardin, renforce le sentiment d’étouffement. Les villes belges sont donc pleinement touchées par le réchauffement climatique et réfléchissent, déjà depuis quelques années, à adapter leur bâti et les comportements des habitants. « Les villes vont devoir changer leur vision de l’architecture et de l’aménagement du territoire, elles n’auront pas le choix. On va vite se rendre compte qu’avoir des villes mal aménagées tue », explique Joël Privot, professeur-assistant à l’ULiège et architecte urbaniste.