Podcast - Quels sont les dossiers chauds de la rentrée politique française ?

Par Pierre Fagnart Publié le 24/08/2022 à 17:13 Temps de lecture: 1 min

C’est bientôt l’heure de la rentrée pour les élèves et les étudiants. La cloche a en revanche déjà sonné pour le gouvernement d’Emmanuel Macron. Le président français a réuni son premier conseil des ministres post-vacances. C'est l’occasion de faire le point sur les grands défis de ce deuxième quinquennat. Le gouvernement français aura fort à faire avec, notamment, le défi climatique, des impératifs budgétaires et des ambitions en termes d’emploi. On a appelé Joëlle Meskens, notre envoyée permanente à Paris pour y voir plus clair sur les dossiers chauds de la rentrée.

Un podcast réalisé pour Le Soir par Pierre Fagnart, avec la participation de Joëlle Meskens.