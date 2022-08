Les alliés de l’Ukraine serrent les rangs après six mois d’invasion russe

L’Ukraine craignait le pire, une démonstration de force comme la Russie les apprécie (et sait les faire). Elle craignait des bombardements massifs, des morts plus encore qu’elle n’en comptabilise. En cette journée anniversaire de six mois d’invasion russe, les autorités ukrainiennes avaient peur de « provocations russes répugnantes » alors que la commémoration de l’indépendance de l’Ukraine tombait ce même jour. Elles ont interdit tout rassemblement dans la capitale en début de semaine, et instauré un couvre-feu à Kharkiv, la ville du nord-est du pays régulièrement visée par l’armée russe.