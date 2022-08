Les Rencontres de Huy ont livré leur palmarès

On décrit parfois les Rencontres de Huy comme le festival de Cannes du théâtre jeune public belge. Pourtant, à part l’aspect compétition, et le fait de rassembler dans une seule et même ville tout ce que compte le microcosme professionnel qui visionne une vaste production artistique, avec un jury qui délivre ses palmes à la fin (lire le détail des Prix ci-contre), les bords de Meuse, en cette fin de mois d’août, n’avaient pas vraiment des airs de croisette.