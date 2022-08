La guerre en Ukraine pourrait rebattre les cartes entre Moscou, Pékin et Washington

Du 30 août au 5 septembre, la Chine participera à des manœuvres militaires conjointes avec la Russie, sur le sol russe. En mai dernier déjà, les deux armées s’étaient livrées à des exercices similaires aux confins du Japon et de la Corée du Sud, poussant Séoul à faire décoller des avions de chasse de manière dissuasive, alors que le président américain Joe Biden se trouvait à Tokyo.

Ces manœuvres, auxquelles se joindront également l’Inde, le Biélorussie, la Mongolie et le Tadjikistan, n’ont, selon Moscou, « aucun rapport avec la situation actuelle au niveau régional et international » : elles visent à « approfondir la coopération » entre les deux armées et porter les relations sino-russes à « un niveau plus élevé ».