Energie: le Premier ministre en Norvège lundi

La rentrée approche, les sorties politiques s’inquiétant des prix et de l’approvisionnement en énergie se multiplient (lundi, Les Engagés, ex-CDH, incitaient par exemple le gouvernement à « lancer la première phase du plan d’urgence énergie »). Mais au cabinet du Premier ministre, on rappelle que les mesures nécessaires ont été prises avant l’été, tant en matière de soutien aux ménages pour payer leurs factures qu’en matière de sécurité d’approvisionnement. Et qu’il n’y a donc, au vu de la situation actuelle, pas besoin d’activer le plan d’urgence.

Trois types de mesures ont en effet été décidés avant la pause estivale : un soutien financier (TVA à 6 % sur l’électricité et le gaz, tarif social pour un ménage sur cinq, accises sur le diesel et l’essence : trois aides en place jusqu’au 31 décembre minimum ; chèque mazout ; outre l’indexation, « soit plus de 4 milliards en tout ») ; un plan nucléaire (dont la prolongation de deux réacteurs) et d’investissement dans les énergies renouvelables (1 milliard) ; et le plan hiver, dont un accord avec la Norvège pour la fourniture de gaz pendant l’hiver. « Selon l’exercice réalisé avant l’été par la ministre de l’Energie et qui reste valable, la Belgique devrait disposer de plus de gaz et d’électricité qu’elle n’en aura besoin cet hiver et l’enjeu est plutôt la solidarité avec les autres pays européens », explique dès lors le cabinet du Premier ministre.