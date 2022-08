Cyclisme: la lutte contre la relégation, l’autre enjeu de la fin de saison

La relégation en deuxième division, qui menace Lotto, Movistar, EF et Israël, contrarie la fin de saison de ces équipes. La formation belge, contrainte et forcée, n’enverra dès lors aucun coureur aux prochains championnats du monde en Australie pour privilégier la récolte de points sur d’autres courses. Explications d’une décision motivée par un règlement qui transforme la seconde moitié d’année en guerre d’épiciers…

L’absence des coureurs de l’équipe Lotto dans les sélections (qui n’ont pas encore été décidées) pour les prochains championnats du monde fait polémique dans la presse flamande qui s’offusque du choix du CEO John Lelangue. Par rapport à la situation de l’équipe belge, 19e du classement WorldTour sur le cumul des trois dernières saisons, il n’y a pourtant pas lieu de polémiquer. Mais plutôt de soutenir cette décision certes impopulaire et historique pour le cyclisme belge.

L’urgence prévaut en priorité pour la plus ancienne formation du peloton international. Elle est actuellement en situation de relégable, elle n’a plus son destin en main et est sous la menace d’un détour par la deuxième division pour trois années consécutives. Et donc susceptible de recourir à la « wild card » pour participer aux grandes épreuves à partir de 2023.