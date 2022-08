Pourquoi l’assurance auto échappe à l’inflation

En cinq ans, les primes pour la RC ont diminué de 4,7 %. En cause : la baisse de la sinistralité et la concurrence.

Tout augmente ». Cette phrase, on l’entend beaucoup ces derniers mois. Effectivement, peu de produits échappent au phénomène de la hausse des prix. Il y a pourtant des exceptions comme l’assurance auto par exemple. Sur ces cinq dernières années – entre juillet 2017 et juillet 2022 –, son prix moyen a diminué de 4,7 % alors que dans le même temps l’inflation a progressé de 17 %. Dans le dernier communiqué de presse de Statbel (office statistique belge) sur le taux d’inflation en juillet, l’assurance automobile figurait même en bonne place dans la liste des produits dont les prix avaient le plus baissé : – 3,3 % en un an !