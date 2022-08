Stromae arbore un look androgyne en couverture de GQ

En septembre, Stromae fait la Une du numéro spécial hype du magazine masculin, où on le retrouve dans des tenues mettant en avant ses « multiples personnalités ».

Pour la rentrée, GQ met à l’honneur Stromae. L’artiste belge se trouve ainsi en couverture du numéro Hype du mensuel, qui retrace dans un article dédié son parcours, tel que nous le rapporte RTL.be.

Il s’agit de revisiter tous les aspects qui constituent l’univers du chanteur aux mille facettes, tant au travers de sa personnalité que via les sujets abordés dans ses chansons. Le texte est accompagné de sublimes photographies où Stromae prend des allures de gravure de mode, dont les looks se situent à la frontière entre le masculin et le féminin.