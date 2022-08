Vidéo - L'enfant roi, un danger pour nos démocraties?

Vidéo Par la rédaction Publié le 24/08/2022 à 19:02 Temps de lecture: 1 min

Pousser à l’extrême le culte de l’enfant donnerait naissance à des enfants roi, plus à risque de difficultés psychologiques et moins à même de prendre en compte l’intérêt collectif. A ce stade, il s’agit surtout d’une hypothèse et les études manquent.

Trois scientifiques de l’UCLouvain estiment que le culte de l’enfant représente un danger pour nos démocraties. Ils proposent aux parents et aux enseignants de manier plutôt la bienveillance avec un cadre ferme d’éducation.