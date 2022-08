Témoignage: «Une première prise de conscience d’un changement qui fait peur»

On a seulement été informé fin de l’année scolaire passée de ce qu’allait être la réalité du tronc commun. » Vivian Collard est professeur de langues (anglais et néerlandais) au Lycée Martin V de Louvain-la-Neuve. Loin de remettre en question les fondements du Pacte d’excellence, il regrette le timing de communication. « Alors que, très concrètement, cela va avoir un impact sur la configuration de l’établissement. » Il détaille : « On a une école sur deux sites : un site pour les élèves de la 1re à la 2e secondaire et un autre pour les élèves de la 3e à la rhéto. Donc il va falloir tout revoir au niveau de l’espace. »