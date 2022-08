Quels changements le Pacte d’excellence va-t-il causer cette année?

A l’occasion de cette rentrée scolaire, le Pacte pour un enseignement d’excellence – fruit d’un travail collectif entamé en 2015 – s’apprête à entrer dans une nouvelle dimension. Pièce maîtresse du Pacte, le tronc commun s’installera pour les élèves de la 1re et 2e primaire. Ce tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire vise à assurer progressivement un apprentissage commun de la 1re maternelle à la 3e année de l’enseignement secondaire. A terme, tous les élèves scolarisés en Communauté française suivront ainsi les mêmes cours jusqu’à l’âge de quinze ans, et non plus quatorze. L’orientation vers l’enseignement technique ou professionnel sera, par conséquent, plus tardif.