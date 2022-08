Enseignement: le Pacte d’excellence va-t-il entraîner un nivellement par le bas?

Je suis consternée par le manque de maîtrise du français, quelle que soit la filière, le milieu familial. En maths, on ne peut pas dire qu’il y ait beaucoup de texte et malgré cela, la majorité ne comprend pas les notes de cours. Le Pacte d’excellence ne va sans doute rien arranger. » Sans langue de bois et avec la verve qu’on lui connaît, Marie Jaspers, docteur en sciences mathématiques, pointe les inquiétudes d’une partie du corps enseignant. « Le Pacte met tous les enfants sur le même pied. Or, ils ne sont pas égaux en raison de leur éducation. L’école doit être exigeante car les enfants de milieux défavorisés ne peuvent compter que sur elle pour se tirer vers le haut. » Car, en toile de fond, une crainte : en voulant que tous les élèves atteignent le même niveau, l’école sera-t-elle amenée à réduire son niveau d’exigence ?