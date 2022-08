Lacs de l’Eau d’Heure: le septuagénaire qui nageait avec son petit-fils est décédé

Jadis baptisés « chefs de famille », associés à l’image d’autorité et de virilité tout en étant souvent absents, les pères d’aujourd’hui doivent apprendre à survivre à la chute de l’empire patriarcal. Plus vulnérables, sensibles, ils sont davantage impliqués dans les tâches ménagères et l’éducation des enfants. Ont-ils vraiment changé ?