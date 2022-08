Wesley Hoedt: «Mazzù ne veut pas des copains mais des joueurs capables d’aller au feu pour les autres»

Vainqueur au match aller (0-1), Anderlecht a une belle carte à jouer ce jeudi soir contre la formation suisse (20h). Pour le défenseur central néerlandais, une qualification est un must. Tant pour le club que pour les joueurs du noyau.

S’il n’a pas le vécu européen de son ami Lior Refaelov (NDLR : 80 matches européens au compteur pour l’Israélien), Wesley Hoedt peut se targuer d’avoir participé à toutes les Coupes d’Europe et d’être passé par trois des cinq grands championnats européens depuis le début de sa carrière (NDLR : Italie, Angleterre et Espagne).

Ce qui lui permet de s’exprimer avec pratiquement tous les joueurs du noyau dans leur langue natale – Hoedt parle en italien avec Felice Mazzù – mais également d’utiliser son vécu et son expérience pour encadrer les jeunes joueurs du noyau. Au quotidien, et encore un peu plus dans ce barrage européen face aux Young Boys Berne.

Wesley Hoedt, est-ce que ce match retour contre les Young Boys est le plus important de ce début de saison ?