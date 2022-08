Ukraine: 22 morts et 50 blessés dans une frappe russe sur une gare

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé ce mercredi qu’un missile russe avait touché une gare des alentours de Dnipropetrovsk, dans le centre de l’Ukraine, faisant 22 morts et une cinquantaine de blessés.

«Pour le moment, il y a 22 morts, dont cinq personnes qui ont brûlé dans une voiture» et un garçon de 11 ans, a déclaré M. Zelensky dans son allocution du soir. Plus tôt dans la journée, il avait annoncé un bilan d’au moins 15 morts et 50 blessés, au début d’un discours devant le Conseil de sécurité de l’ONU.