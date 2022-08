Remco Evenepoel après la 5e étape de la Vuelta: «Je ne voulais pas perdre de temps, ça a parfaitement fonctionné»

Mercredi, lors de la 5e étape de la Vuelta, le peloton a laissé l’échappée s’emparer de la victoire et du maillot rouge de leader. Pour l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl, « l’objectif aujourd’hui était d’avoir quelqu’un dans l’échappée du début et pour moi de ne pas perdre de temps », a expliqué Remco Evenepoel. « Ça a parfaitement fonctionné. »

« Une journée calme jusqu’à la fin, c’est autorisé », a-t-il dit en riant. « La Vuelta dure trois semaines. Mission accomplie : nous voulions quelqu’un de l’équipe à l’avant et je ne pouvais pas perdre de temps. Les sensations étaient bonnes dans ces montées, c’est bon signe. J’étais toujours bien placé grâce à l’équipe. Il faut sentir les jambes au jour le jour et puis on verra ce qui est possible demain ou après-demain. »