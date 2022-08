Anuna De Wever quitte le mouvement écologiste Youth for Climate

Anuna De Wever, fondatrice et figure de proue de Youth for Climate (YFC) a annoncé mercredi sur Instagram qu’elle quittait le mouvement écologiste.

« Je suis avec YFC depuis le premier jour, lorsque nous étions quatre assis sur un canapé, avec trop de bières et un grand rêve. Aujourd’hui, c’est devenu une partie d’un mouvement mondial qui s’est transformé en une force politique puissante », explique Anuna De Wever.

Je vais désormais contribuer à de nouveaux projets passionnants avec d’autres acteurs », a déclaré ce mercredi Anuna De Wever, dans un post Instagram annonçant qu’elle quittait Youth for Climate, le mouvement écologiste qu’elle a fondé. Elle n’a toutefois pas précisé la nature de ses futurs projets.

Cette dernière est devenue un exemple pour beaucoup de jeunes Belges voulant dénoncer le réchauffement climatique. Les marches pour le climat, ont notamment inspiré plusieurs milliers de personnes.

« J’ai beaucoup appris ces dernières années en tant que jeune activiste. J’ai célébré des victoires et appris de mes nombreuses erreurs. Je commence à comprendre où ma contribution peut être la plus nécessaire », explique, Anuna De Wever. « Je veux continuer à soutenir les mouvements et les militants qui ne sont pas aussi privilégiés que moi ».