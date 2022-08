Dieumerci Mbokani: «Un retour au Standard peut m’intéresser»

Invité de Benjamin Deceuninck lundi dans le Facebook live de « La Tribune », au lendemain de la défaite concédée par le Standard face à Louvain (1-3), Philippe Albert avait plaidé la cause de Dieumerci Mbokani et Didier Lamkel Ze au moment d’évoquer le trop faible rendement offensif de l’équipe liégeoise. « Mbokani, il est libre et je suis persuadé qu’il n’y aura aucun problème au Standard », avait-il lancé. « Lamkel Ze, vous savez que vous allez devoir le gérer, mais si vous êtes capable de le faire, c’est un apport incroyable. Ce sont des joueurs qui connaissent notre championnat et qui pourraient apporter une plus-value et retirer le Standard de cette descente aux enfers. Donnez-leur un contrat d’un an, vous ne risquez rien, que du contraire… »