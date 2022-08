Mercato du Sporting de Charleroi: Anass Zaroury, meilleur buteur des Zèbres, tout proche du club de Burnley

L’international Espoirs va quitter le Sporting pour rejoindre la Championship et Vincent Kompany, même si la transaction n’a pas encore été finalisée

Élément le plus décisif des Zèbres depuis l’entame du championnat avec deux buts, il est en effet sur le point de tirer sa révérence 14 mois après son arrivée au Mambourg en provenance de Lommel, qui l’avait conservé encore quatre mois après l’avoir cédé en janvier 2021. On l’avait d’abord cité au Club Bruges mais les Flandriens avaient renâclé à déposer sur la table les 4,5 millions d’euros souhaités par Charleroi. Zaroury constituait également une alternative (parmi d’autres) à Anderlecht pour remplacer Francis Amuzu.

Burnley et son coach Vincent Kompany se sont visiblement montrés plus convaincants ou plus déterminés. À 21 ans, Zaroury va donc sans doute rejoindre la D2 anglaise. Mercredi, les tractations semblaient aller bon train avec la direction carolo, même si le dossier n’est pas encore finalisé.