Union: c’est reparti pour trois semaines infernales

Sevrée de football ce week-end (son match face à l’Antwerp ayant été remis au mercredi 31 août), l’Union a pu recharger ses batteries entamées depuis le 23 juillet et le début du championnat. Une mini-pause bienvenue pour les hommes de Karel Geraerts qui avaient disputé six rencontres en trois semaines, dont ce fameux double affrontement avec les Rangers. Un court break qui offre l’occasion de réaliser un premier état des lieux de la forme physique des Saint-Gillois après ces premières semaines de compétition. « Ils sont bien. Mais en football, il n’y a pas que le physique qui entre en ligne de compte », fait remarquer Balder Berckmans, le nouveau préparateur physique de l’USG. « Il y a plein d’autres aspects qui peuvent expliquer les performances. Comme le mental bien évidemment. On peut par exemple affirmer qu’on était très bien physiquement à l’aller contre les Rangers. Mais que cela s’est moins bien passé contre Malines (NDLR : avec une défaite 3-0) sans qu’on en connaisse la raison exacte. Était-ce physique ?