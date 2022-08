Pas de gratuité pour les abonnés aux matches des U23: le débat fait rage

On a bien davantage entendu, vendredi dernier, les 400 supporters du Beerschot massés dans le bloc visiteur de la tribune 4 de Sclessin, que les 400 sympathisants liégeois installés dans le bas de la tribune principale et venus soutenir le SL16 FC, la deuxième équipe professionnelle du Standard inscrite en Challenger Pro League. Dans la foulée du partage (2-2) qui a sanctionné la rencontre, plusieurs fans du Standard n’ont pas hésité à critiquer, sur les réseaux sociaux, la décision prise par leur club de faire payer l’entrée à ceux, et ils sont un peu plus de 20.000, qui possèdent un abonnement pour suivre les matches de l’équipe première. Un prix d’entrée fixé à 15 euros, avec une ristourne accordée aux abonnés qui peuvent assister aux rencontres des U23 en s’acquittant d’une somme de 10 euros, alors que le tarif est de 5 euros pour les moins de 12 ans.