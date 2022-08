Vuelta: Jumbo débranche la prise

Les dents commençaient à grincer dans l’arrière-cour du peloton, où on papote le matin d’une équipe à l’autre, par rapport à l’insolence des Jumbo-Visma, cette tournante du maillot rouge un peu humiliante, il faut l’admettre, pour l’opposition. On se demandait surtout quel était l’intérêt, malgré cette supériorité, pour l’équipe néerlandaise d’assumer absolument tout depuis le départ d’Utrecht. La dépense d’énergie ne semblait pas tout à fait adéquate et pour tout dire totalement utile alors que le Tour d’Espagne balbutie ses premiers émois.